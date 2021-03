Calciomercato Roma, erede Dzeko: pericolo Premier League

Una delle priorità del prossimo calciomercato della Roma sarà senz’altro la ricerca di una prima punta di spessore, che porti in dote almeno 20 gol.

La storia giallorossa di Edin Dzeko sembra infatti volgere al termine. L’attaccante bosniaco alla fine di questa stagione dovrà decidere il suo futuro. Più volte è stato vicino alla cessione nel corso degli ultimi dodici mesi, ora potrebbe davvero lasciare la capitale dopo un capitolo importante della sua carriera. Non ci sono dubbi sul fatto che il suo eventuale sostituto dovrà essere un bomber a cinque stelle, uno di quelli in grado di cambiare da solo le sorti di una partita. E di nomi ne stanno circolando parecchi in queste settimane, da Icardi all’astro nascente Kalajdzic.

Calciomercato Roma, anche il Chelsea vuole Belotti

Uno dei possibili obiettivi della Roma però potrebbe essere anche Andrea Belotti, bomber del Torino che ha un contratto con i granata fino al 2022. Potrebbe essere una ottima occasione di mercato, considerando il valore di un calciatore che ormai da anni finisce stabilmente in doppia cifra nella classifica dei cannonieri. La concorrenza, specie nel caso in cui il calciatore non rinnoverà con il Torino, è destinata però ad aumentare. E in Inghilterra “The Sun” ha riportato anche l’interesse da parte del Chelsea, pronto a fiutare l’affare per portare in Premier uno dei migliori centravanti italiani.