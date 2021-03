Calciomercato Roma, futuro in Premier League: l’ammissione del difensore

Nel prossimo calciomercato la Roma non dovrà solo pensare ad acquisti e cessioni, ma dovrà anche prima di tutto blindare i suoi gioielli.

C’è un giocatore sul quale la dirigenza americana che ha rilevato la Roma la scorsa estate ha fatto un investimento importante, vale a dire Marash Kumbulla. Strappato al Verona per una somma importante, in questo campionato non è riuscito a farsi apprezzare per il suo reale valore. Penalizzato non solo dal Covid, ma anche da qualche acciacco di troppo, ultimo quello rimediato proprio in questi giorni in nazionale. Sul talento del difensore albanese però non si discute ed è destinato ad essere un giocatore importante per i giallorossi a lungo.

Calciomercato Roma, Kumbulla non esclude un futuro in Premier League

Proprio Kumbulla ha rilasciato una intervista al Daily Telegraph in Inghilterra e ha parlato di molti argomenti tra cui proprio il suo futuro: “Ho preferito rimanere in Italia per giocare in una delle squadre più importanti della serie A – ha detto – e ho fatto la scetlta giusta perché la Roma è una società con tifosi fantastici e un progetto ambizioso” ha detto il difensore. che non esclude un futuro in Premier. “E’ uno dei miei campionati preferiti, quindi in futuro perché no? Seguo molte partite del campionato inglese, le squadre sono tutte competitive e piene di giocatori molti forti. Come Van Dijk, che per me è fonte di ispirazione”.