Calciomercato Roma, non solo Lacazette: nuova idea per l’attacco

Calciomercato Roma, alla ricerca dell’erede di Dzeko, Tiago Pinto starebbe sondando la nuova idea per l’attacco: piace lo svedese.

Ci sarebbe una nuova idea per l’attacco della Roma. La società giallorossa è alla ricerca dell’erede di Dzeko. E cercherà di non sbagliare la scelta, che potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro. Di nomi, in questo periodo, ne sono usciti tanti. L’ultimo è Morata, che potrebbe tornare all’Atletico Madrid. Ma secondo il Corriere dello Sport, Tiago Pinto avrebbe messo gli occhi su un attaccante della Real Sociedad.

Parliamo del classe 1999 Isak: svedese, che ha un contratto con la società spagnola fino al 2024. Arrivato dal Borussia Dortmund, il calciatore in un anno e mezzo ha messo a segno 21 reti. Un bottino di tutto rispetto. Che avrebbe attirato le attenzioni del general manager giallorosso. Giovane e di prospettiva: profilo ideale.

Calciomercato Roma, idea Lacazette

Il francese dell’Arsenal rimane comunque sul taccuino dei giallorossi. In partenza, dopo aver quasi rotto con Arteta, Lacazette non è sicuramente un giovane, ma davanti la porta ci sa fare. I contatti sono stati avviati in maniera molto blanda. Ma certamente non è un profilo da scartare a priori. Alle giuste condizioni economiche potrebbe diventare addirittura la prima scelta giallorossa.

In questa giostra di nomi, rimane il fatto che un attaccante, di livello, la Roma lo dovrà prendere per sostituire Dzeko, ormai ai saluti. Da Belotti a Scamacca, da Lacazette a Isak e passando per Morata, sono tutti elementi decisamente importanti che potrebbero essere il futuro della società giallorossa. Sarà importante, come sottolineato, prendere la decisione corretta. E non sarà facile. Intanto si sfoglia la margherita.