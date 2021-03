Calciomercato Roma, addio inevitabile: Tiago Pinto fa cassa

Nel prossimo calciomercato per la Roma ci saranno tante operazioni da compiere, soprattutto in uscita. Lavoro in vista dunque per Tiago Pinto.

Ci sono diversi elementi che rientreranno dal prestito non appena si concluderanno i campionati. Da Olsen a Nzonzi per arrivare a Coric, elementi da piazzare altrove visto che non rientrano nei piani tecnici della società. Nell’elenco di chi tornerà a Trigoria c’è anche Alessandro Florenzi. L’ex capitano ora si trova in prestito al Psg dove si sta distinguendo per caparbietà e per la capacità di integrarsi subito in un gruppo formato da grandi campioni. Il suo rendimento positivo sulla fascia destra dovrebbe aver convinto la società transalpina ad andare all’assalto del suo cartellino.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, l’intreccio con la Juventus passa da Parigi

LEGGI ANCHE –>Roma, occasione in Bundesliga: Pinto fiuta l’occasione

Calciomercato Roma, pronti 9 milioni per il riscatto di Florenzi

Come riporta infatti il portale Calciomercato.com non sembrano infatti esserci dubbi sulla volontà di Leonardo e del Psg di riscattare Alessandro Florenzi dalla Roma. Anche perché l’accordo fatto con i giallorossi la scorsa estate prevedeva il pagamento di 500mila euro per il prestito e altri 9 milioni per il riscatto del cartellino. Difficile trovare un giocatore del genere ad un prezzo così accessibile. Nelle casse giallorosse dunque arriverà un piccolo tesoretto da poter reinvestire altrove.