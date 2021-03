Roma, Cassano polemizza sulla serie tv su Totti: “La realtà fu ben diversa”

Roma, Cassano polemico con la serie “Speravo de morì prima” in onda su Sky che ripercorre la carriera di Francesco Totti.

Non mancano le polemiche attorno alla serie originale Sky dedicata a Francesco Totti. “Speravo de morì prima” che va in onda ogni venerdì, è al centro delle attenzioni non solo degli sportivi, curiosi e interessati ai retroscena. Ma anche dei protagonisti. E, in questo senso, è intervenuto a gamba tesa Antonio Cassano alla consueta serata della “BoboTv”.

“Prima di tutto non somiglia a me. La realtà, poi, non c’entra niente con la serie. Ci vogliono 10 anni per raccontare quello che ho fatto a Roma. Quando lui ha dovuto prendere decisioni importanti io non c’ero già più, lui aveva rinnovato nel 2004 e aveva ancora 3 anni di contratto. La convivenza? Ringrazierò per sempre la madre, il padre e Francesco perché mi hanno trattato come un figlio. Ma l’invadenza che appare nel film non c’era assolutamente”. Un duro attacco quindi quello di Cassano, come al solto diretto nell’esternare i suoi pensieri.

Roma, ancora Cassano sulla serie

“Il film è bello perché è sul mio amico- ha continuato il barese – ma in alcune occasioni non ne esco bene e mi hanno fatto apparire in un modo che non mi è piaciuto. L’attrice che fa Ilary più o meno le somiglia, ma Totti invece sembra Perin”.

“Lui non parlava quasi mai e invece viene descritto come uno che parlava sempre. Non è proprio così. Gli allenatori nello spogliatoio chiedevano se il capitano dovesse dire qualcosa, e lui rispondeva sempre di no con la testa. Su Vito Scala invece non hanno indovinato proprio niente: lui è stato fondamentale, gli ha governato un impero. Parlava poco, ma Totti lo ascoltava”.