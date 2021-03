Roma, Fonseca nei guai: c’è il rischio di un lungo stop

Roma, Fonseca è nei guai, il nuovo infortunio potrebbe richiedere uno stop più lungo del previsto. Domani esami a Villa Stuart per Kumbulla per capire l’entità dell’infortunio. Cosa rischia

C’è ansia in casa giallorossa per le condizioni di Marash Kumbulla, il difensore albanese che ieri ha lasciato il ritiro della Nazionale allenata da Reja. Problema al ginocchio per lui: esclusi subito i legamenti, ci potrebbe però essere un problema al menisco – scrive il Corriere dello Sport – che sarà valutato domani.

Il difensore atterrerà a Fiumicino stasera, domattina subito esami strumentali a Villa Stuart. Se gli esami dovessero certificare una lesione significativa al menisco esterno, per Kumbulla sarebbe necessaria l’operazione e due mesi di stop. Nessuno se lo augura alla Roma e nemmeno il calciatore, che stava recuperando la migliore condizione fisica dopo aver superato il Covid.

Roma, Kumbulla preoccupa, si valuta Cristante

Ovviamente la situazione non è delineata. E questo preoccupa lo staff medico della Roma. Kumbulla, che ormai è quasi certo salterà la gara di sabato prossimo contro il Sassuolo, sarebbe tornato molto utile a Fonseca anche per via della squalifica di Ibanez. Lì dietro, il tecnico portoghese, ha ancora dei problemi: Smalling è vero che sta meglio ma non sarebbe opportuno rischiarlo anche in vista dell’Europa League, e gli altri, Mancini e Cristante, avrebbero anche bisogno di riposare ogni tanto.

Ovviamente, però, c’è anche la questione Bryan, che ha lasciato subito il ritiro azzurro per un fastidio all’inguine. Anche lui, in vista del doppio impegno contro l’Ajax determinante per il futuro della stagione giallorossa, dovrà essere gestito. Possiamo tranquillamente dire, in conclusione, che Fonseca anche al rientro si potrebbe trovare ad affrontare i soliti problemi in difesa che hanno contraddistinto il cammino giallorosso fino al momento. Non una situazione simpatica.