Nel calciomercato Roma, Javier Pastore è uno dei nomi più chiacchierati del calciomercato, ecco le ultime

Rientrato in gruppo a fine 2020 e ormai pienamente recuperato da circa due mesi, Javier Pastore è spesso entrato nella lista dei convocati in campionato di Paulo Fonseca, ma deve ancora fare il suo esordio in stagione. Una situazione che, ovviamente, rende più complicato trovare potenziali acquirenti per il calciatore. Sotto contratto con la Roma fino al 30 giugno del 2023, l’ex Psg è stato di recente (ri)accostato all’Atlanta e al Dallas, ma secondo le informazioni in possesso di Asromalive.it, ad oggi nessuna squadra ha formulato un’offerta ufficiale al giocatore.

Calciomercato Roma, Pastore-USA: le ultime

Le ultime apparizioni in maglia giallorossa risalgono ormai al giugno dello scorso anno. Prima dell’infortunio all’anca, El Flaco si era guadagnato la fiducia di Fonseca, collezionando 15 presenze complessive e due assist. Tra settembre e novembre del 2019, il 31enne inanellò cinque titolarità consecutive in campionato e quattro in Europa League.