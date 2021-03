Nella prossima sessione estiva di calciomercato saranno diversi gli addii, tra cui uno a sorpresa: plusvalenza importante

Inizia a prendere vita la rivoluzione della Roma. Infatti in casa giallorossa a fine stagione avverrà un nuovo cambiamento totale che porterà a diversi addii, e si spera a diversi acquisti. Sono molte le incertezze nella squadra capitolina, e al momento anche l’obiettivo quarto sembra essere difficile da raggiungere. Una stagione di alti e basi con la concentrazione massima sul quarto di finale di Europa League contro l’Ajax. Ma poi bisognerà pensare al calciomercato.

Le cessioni saranno tante, a partire da quella più probabile, ovvero quella di Edin Dzeko, che dopo sei anni dirà addio alla capitale. In attacco però potrebbe non essere l’unico ad avere le valigie pronte. Possibile cessione anche per un nome a sorpresa, che potrebbe portare una plusvalenza importante nelle casse della Roma.

Calciomercato Roma, anche El Shaarawy a rischio addio: la società valuta la plusvalenza

Pochi gli esclusi dalla cessione tra le fila della Roma. Infatti nella società giallorossa saranno diversi i calciatori che potrebbero dire addio alla capitale, comprendendo anche delle sorprese. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Il Messaggero’, anche Stephan El Shaarawy potrebbe rientrare nella lista dei cedibili.

L’esterno arrivato a gennaio dallo Shanghai Shenhua a parametro zero, perché svincolatosi dalla squadra cinese, avrà a sua disposizione le prossime 10 giornate finali per convincere la società a tenerlo anche per la prossima stagione. A fare gola al club giallorosso è certamente il fatto che, essendo arrivato a zero, la sua cessione porterebbe ad una plusvalenza importante, visto il suo valore di mercato che si aggira ancora intorno agli 8-10 milioni di euro. Ovviamente importante sarà anche il minutaggio che Paulo Fonseca concederà al calciatore, anche se almeno fino ad ora è sembrato essere parte importante del suo progetto. Dunque con 10 partite giocate tra Serie A ed Europa League, e un solo gol segnato nella competizione europea, ora il ‘faraone’, sarà chiamato ad uno sprint finale per la conferma.