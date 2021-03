Il futuro di un calciatore giallorosso potrebbe cambiare con il nuovo allenatore: andrebbe verso la permanenza

Sono tanti i nodi da sciogliere in casa Roma per la prossima stagione. Senza dubbio una delle questioni prioritarie da risolvere sarà a chi affidare la panchina a giugno. Infatti il destino di Paulo Fonseca continua ad essere sempre più in bilico. La condizione necessaria per la sua permanenza è la qualificazione in Champions League, ma al momento la strada è molto in salita in campionato, con le possibilità che si riversano sull’Europa League, che però bisognerà vincere per qualificarsi alla massima competizione europea.

Così sono diversi i nomi nella lista per la panchina giallorossa. In pole position rimane sempre il profilo di Massimiliano Allegri, ma rimane sempre come seconda opzione importante il nome di Maurizio Sarri. Con l’arrivo del tecnico di Figline il destino di un calciatore in uscita potrebbe cambiare.

Leggi anche >>> Calciomercato Roma, addio a sorpresa | Plusvalenza importante

Leggi anche >>> Calciomercato Roma, futuro in Premier League: l’ammissione del difensore

Calciomercato Roma, destino Under: l’arrivo di Sarri significherebbe permanenza

A fine stagione si tireranno le somme in casa Roma, anche sui calciatori su cui puntare ancora in vista della prossima annata e su quelli invece da mettere alla porta. Tra i giocatori al momento in uscita c’è Cengiz Under, esterno turco al momento in prestito al Leicester.

Il calciatore turco non sta disputando una stagione entusiasmante in nel club di Premier League, dove ha collezionato solamente 19 presenze e messo a segno solamente 2 gol. La permanenza in Inghilterra per lui sembrerebbe difficile al momento, così come un futuro tra le fila della Roma. Ma a cambiare il suo destino potrebbe essere l’arrivo di un nuovo tecnico. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, l’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina giallorossa potrebbe portare ad una sua permanenza. Inoltre i due hanno anche lo stesso agente, Fali Ramadani, cosa che appunto potrebbe aumentare le probabilità di permanenza del turco, che in giallorosso non è mia riuscito a far esplodere il proprio talento totalmente.