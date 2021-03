Calciomercato Roma, UFFICIALE: Aguero ha deciso

Nome caldo del calciomercato Roma Aguero ha annunciato che lascerà il Manchester City a parametro zero

Svolta importante e decisiva per le tante squadre europee interessate ad un attaccante di livello internazionale. Tramite una lunga lettera aperta, Sergio Aguero ha ufficializzato in serata che non rinnoverà il suo contratto con il Manchester City. Offerto anche alla Roma nei giorni scorsi, El Kun lascerà i Citizens a parametro zero a fine stagione. Sogno di mercato dell’Independiente, il bomber 32enne prima di rientrare nella prima squadra vorrebbe disputare ancora qualche stagione in Europa.

Oltre al club giallorosso, sulle tracce dell’ex Atletico Madrid ci sono anche Barcellona, Inter, Juventus e Psg, solo per citare le big. Dopo dieci anni di militanza nel City, l’attaccante si prepara dunque a vivere una nuova avventura. “Il Manchester City darà un addio affettuoso ed emozionante al leggendario attaccante Sergio Aguero quando il suo contratto scadrà questa estate“, si legge sul sito ufficiale del club allenato da Guardiola.