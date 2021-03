Calciomercato Roma, tutti cercano un bomber: in sei per Vlahovic

Nel prossimo calciomercato la Roma dovrà sicuramente darsi da fare per trovare un rinforzo di spessore per il suo reparto offensivo.

I giallorossi infatti dovrebbero dire addio ad Edin Dzeko. Il bosniaco è stato vicino più volte alla cessione negli ultimi anni, le prossime potrebbero essere le ultime partite con la maglia della Roma. Un percorso straordinario il suo nella capitale, che lo ha reso uno dei bomber più prolifici della storia del club. Certo è che se Dzeko cambierà aria la società giallorossa dovrà cercare un nuovo grande attaccante. E tra i tanti nomi c’è anche quello di Vlahovic. Che però ha davvero tanti estimatori.

Calciomercato Roma, anche l’Arsenal e l’Atletico su Vlahovic

Secondo quanto riporta Calciomercato.com sono addirittura sei le squadre che hanno annotato sul proprio taccuino il nome di Vlahovic come possibile rinforzo per la prossima stagione. Oltre alla Roma, infatti, in lizza ci sarebbero anche Tottenham, Milan, Atletico Madrid, Lipsia e Arsenal. Si tratta dunque di grandi club che sono pronti a fare un investimento importante, visto che la Fiorentina non cederà il suo gioiello per meno di 30 milioni di euro. Tutte squadre che sono alla ricerca di un bomber, anche perché in estate potrebbero perdere il loro uomo di punta. L’Arsenal ad esempio potrebbe cedere Lacazette dando il via ad un vero e proprio effetto domino di grandi centravanti.