La Roma è sempre attenta sul mercato per la prossima stagione e continua ad osservare un talento in Serie A: ma il Napoli anticipa tutti

Si avvicina inesorabile la fine della stagione. In casa Roma l’obiettivo principale è la qualificazione alla prossima Champions League, ma con dieci partite rimanenti la strada è in salita. Nel frattempo Tiago Pinto, general manager giallorosso, e la società capitolina, sono già al lavoro per capire quali saranno i prossimi investimenti da fare sul calciomercato estivo. Al momento i nomi nella lista dei possibili acquisti sono diversi, ed un talento in Serie A viene conteso con Napoli e Milan.

Attenzione però al club partenopeo, che sembrerebbe intenzionato ad effettuare l’accelerata decisiva per l’obiettivo in comune. La società di Aurelio De Laurentiis potrebbe beffare sia Roma che Milan e anticipare i tempi per il colpo in Serie A.

Calciomercato Roma, Zaccagni più lontano: il Napoli ‘beffa’ tutti

Sono diversi gli obiettivi che la Roma ha messo nel mirino per la prossima stagione. Infatti i giallorossi stanno già pensando alla prossima sessione estiva di calciomercato, cercando di capire su quali vale la pena investire e su quali sarà possibile farlo.

Tiago Pinto nella sua lista ha anche Mattia Zaccagni, centrocampista offensivo del Verona, che in mezzo al campo è capace di ricoprire tutti i ruoli. In questa stagione il classe 1995 ha collezionato 28 presenze, mettendo a segno 5 gol e 7 assist, suo record personale in Serie A. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, ad essere in netto vantaggio rispetto alla concorrenza rappresentata da Roma e Milan per il calciatore del Verona sarebbe il Napoli. I partenopei infatti sembrerebbero aver trovato un accordo con i dirigenti scaligeri presentando un’offerta di 10 milioni, ma il calciatore vorrebbe attendere il termine della stagione per ragionare sul suo futuro. L’offerta d’ingaggio sarebbe di 1,5 milioni a stagione, in regola con il nuovo progetto di De Laurentiis di diminuire i costi. Dunque potrebbe essere il Napoli ad accelerare e tagliare fuori Roma e Milan per Zaccagni.