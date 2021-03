Infortunio Kumbulla, la Roma spera di riaverlo nel giro di un mese

In casa Roma una delle preoccupazioni principali al momento riguarda le condizioni di Marash Kumbulla, che si è infortunato con la nazionale albanese.

Purtroppo la Roma esce penalizzata dalle tante partite delle nazionali in calendario in questo periodo, perdendo un’altra pedina preziosa della sua rosa. Tuttavia la stagione del difensore albanese non può considerarsi finita, tutt’altro, l’intenzione della Roma è quello di riuscire a recuperarlo nel giro di un mese e rimetterlo a disposizione di Paulo Fonseca per un finale di stagione che si preannuncia incandescente. E nel quale si spera che la squadra giallorossa sarà ancora impegnata nelle battute conclusive dell’Europa League e in una volata per il quarto posto.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, l’intreccio con la Juventus passa da Parigi

LEGGI ANCHE –>Roma, occasione in Bundesliga: Pinto fiuta l’occasione

Kumbulla, distorsione al ginocchio per il difensore

Kumbulla dovrebbe lavorare individualmente nelle prossime 3-4 settimane e non ci sarà alcuna ipotesi di operazione chirurgica all’orizzonte nonostante una piccola lesione al menisco. Il calciatore albanese in nazionale è rimasto bloccato con il piede sul terreno sintetico durante la partita giocata con l’Albania ad Andorra, riportando una distorsione al ginocchio destro e una infiammazione generale della parte. Un trauma distorsivo che dunque lo terrà lontano dal campo in questo mese di aprile. La speranza dello staff giallorosso, come detto, è quello di riuscire a riportarlo in gruppo alla fine del prossimo mese.