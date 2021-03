Roma, Mkhitaryan a Villa Stuart per una visita di controllo al polpaccio

Roma, visita medica di controllo per Mkhitaryan a Villa Stuart. L’allenatore Fonseca spera di recuperarlo al più presto per il rush finale della stagione.

La sosta della Serie A per le partite delle nazionali impegnate nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022 sta per concludersi. Il campionato tornerà sabato quando ci saranno tutte le partite di campionato, visto che domenica non si scenderà in campo come da tradizione nel giorno della Santa Pasqua.

L’allenatore Paulo Fonseca spera di recuperare il più alto numero di calciatori attualmente indisponibili in vista del rush finale della stagione. C’è un quarto posto da conquistare in Serie A e magari un trofeo da vincere, quell’Europa League che darebbe di diritto la qualificazione alla prossima Champions League.

Roma, Fonseca spera di recuperare al più presto Mkhitaryan

Nel corso di questa stagione Mkhitaryan è stato indubbiamente uno dei migliori calciatori. Ha giocato 34 partite, segnando 11 gol e fornendo 11 assist. Il suo contributo in questo finale di stagione sarebbe prezioso ed è per questo che Fonseca non vede l’ora di recuperarlo.

Stamattina Mkhitaryan, che si è infortunato nel corso della partita di andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Shakhtare Donetsk, è andato a Villa Stuart per una visita di controllo al polpaccio.

Oggi nel frattempo la squadra tornerà ad allenarsi a Trigoria dopo i tre giorni di riposo concessi dall’allenatore. Si tornerà a sudare, sarà fondamentale farsi trovare pronti per le ultime partite. C’è ancora la possibilità di salvare la stagione, servirà dare il massimo. E non solo Fonseca si gioca il suo futuro in giallorosso. Per tanti altri calciatori queste ultime partite saranno fondamentali in ottica futura.