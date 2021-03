Sassuolo-Roma, emergenza senza fine: assenze confermate

Sassuolo-Roma, è emergenza anche per la squadra di De Zerbi che non potrà contare sulle prestazioni di due elementi importanti

Tornati dalla Nazionale per via di alcuni problemi fisici, arrivano conferme sulle condizioni di Ciccio Caputo e Mimmo Berardi: i due giocatori del Sassuolo sabato prossimo non saranno in campo contro la Roma alla ripresa del campionato.

Una buona notizia questa per Fonseca, visto che i due sono sicuramenti gli elementi più pericolosi dentro la squadra di De Zerbi. Non che la Roma stia meglio in questo momento, ma senza dubbio questa è una notizia che verrà accolta bene dentro le segrete stanze di Trigoria. Anche perché non si tratta di infortuni gravi: i due dovrebbero tornare disponibili (anche se è difficile) nel recupero contro l’Inter previsto per il 7 aprile.

Sassuolo-Roma, Fonseca alle prese con i suoi problemi

Senza dubbio il tecnico portoghese sta pensando alla sua squadra. Per Kumbulla la stagione è finita, Ibanez non ci sarà per squalifica, mentre Smalling potrebbe recuperare. Anche Cristante è tornato a Trigoria dopo una toccata e fuga a Coverciano. Fonseca spera di recuperarlo per riuscire a mettere in piedi una difesa falcidiata dagli infortuni.

Ci potrebbe essere il ritorno in campo di Veretout, anche se nessuno rischierà nulla, mentre Mkhitaryan ha messo nel mirino l’Ajax, nella partita in programma il prossimo 8 aprile all’Amsterdam Arena per l’andata dei quarti di finale di Europa League. In casa Roma quindi le cose non vanno meglio. I neroverdi però, senza i due elementi migliori, fanno un po’ meno paura del previsto.