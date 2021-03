Il reparto dove la Roma probabilmente interverrà di meno nella prossima sessione di calciomercato è quello del centrocampo, dove oltre a Bryan Cristante, ormai però perennemente utilizzato in difesa causa anche le molte defezioni stagionali, ci sono un Gonzalo Villar e un Amadou Diawara in più. Se per il primo, grande colpo arrivato nel gennaio 2020 e prelevato dall’allora ds Gianluca Petrachi, per il secondo sembra aver fatto trovare il giusto equilibrio alla compagine di Paulo Fonseca. Senza dimenticare il vero punto fermo del reparto centrale del campo giallorosso, ovvero Jordan Veretout, il quale però in questi mesi è stato oggetto di varie voci sul suo futuro, che però non sarà lontano da Roma.

Calciomercato Roma, annuncio agente Veretout

Come confermato dal suo stesso agente, Mario Giuffredi, ai microfoni di ‘Radio Marte’, il centrocampista francese rimarrà nella capitale. “Se è diventato un giocatore importante nella Roma lo deve soprattutto al club capitolino, rimarrà lì ed è giusto così. Futuro al Napoli con Fonseca? Il ragazzo a Napoli non verrà mai, il possibile approdo di Fonseca non lo escludo ma non ci credo ,perché il candidato principale secondo me è Juric”, ha detto durante la trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’. In questa stagione l’ex giocatore della Fiorentina, prelevato per poco meno di 20 milioni di euro (bonus compresi), ha raggiunto già la doppia cifra in campionato, realizzando ben 10 gol in 24 presenze, ai quali si aggiunge anche l’altra rete in Europa League, facendo una scommessa anche prima dell’inizio della stagione col tecnico portoghese.