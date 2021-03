“I sogni son desideri…”, potrebbe essere il caso della Roma, ma non solo. E’ sicuramente più un sogno dei giallorossi quello di vedere un grande giocatore nella capitale piuttosto che dei tifosi della Juventus più abituati a vedere arrivare un top player nella propria squadra. Per questo il futuro di Sergio Aguero potrà regalare molte sorprese. In quel reparto la Roma dovrà decidere cosa fare con Edin Dzeko, ad un anno dalla scadenza del contratto del centravanti bosniaco. Prematuro per dirlo, soprattutto perché non c’è ancora la certezza di chi siederà sulla panchina capitolina, ma importanti novità arrivano anche sul fronte dell’argentino, che lascerà il Manchester City al termine della stagione.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, si aggiunge un altro portiere alla lista

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, annuncio dell’agente | Futuro assicurato

Calciomercato Roma, offerte dall’Italia per Aguero

Classe 1988, due anni più piccolo di Dzeko, ma un palmares nettamente differente rispetto al bosniaco. ‘El Kun’ lascerà i citizens al termine di questa stagione e potrà, a parametro zero, scegliere la prossima destinazione. Tra le possibili squadre c’è la Juventus, ma come riportato dal giornalista Giovanni Armanini, non ha ancora deciso il suo futuro l’argentino, confermando di avere ricevuto alcune offerte dall’Italia. A questo punto potrebbe rientrare in gioco proprio la Roma, che dovrà comunque sbaragliare la concorrenza, una cosa non proprio semplice.