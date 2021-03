Il futuro di Paulo Fonseca sembra sempre più lontano dalla Roma: scambio in aspettato in panchina con il club di Serie A

Dieci partite alla fine della stagione, e probabilmente dieci partite alla fine dell’avventura di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma. Il destino del tecnico portoghese infatti sembrerebbe essere sempre più lontano dalla capitale, soprattutto se a fine campionato non si sarà raggiunto l’obiettivo quarto posto e dunque la qualificazione alla prossima Champions League. Così continuano a susseguirsi profili accostati alla futura guida giallorossa.

In pole position continua ad esserci il nome di Massimiliano Allegri, nome preferito dalla società e dalla piazza, mentre il secondo profilo è quello di Maurizio Sarri. Una nuova opzione però spunta nel futuro della Roma. Potrebbe svilupparsi uno scambio mozzafiato a fine stagione con un altro club di Serie A, che avrebbe messo gli occhi su Paulo Fonseca.

Leggi anche >>> Calciomercato Roma, vuole tornare in Serie A | Nuovo assalto in estate

Leggi anche >>> Calciomercato Roma, rinforzo in difesa dalla Serie A | Incontro con l’agente

Calciomercato Roma, scambio inaspettato: Fonseca al Napoli e Gattuso nella capitale

Destini incrociati per Paulo Fonseca e Gennaro Gattuso. Entrambi i tecnici infatti si avviano verso l’addio a fine stagione delle rispettive squadre, Roma e Napoli. Il tecnico portoghese nelle ultime settimane è stato spesso accostato proprio al club partenopeo, e questo potrebbe aprire uno scenario inaspettato, ovvero uno scambio di panchine.

Il giornalista Ciro Venerato in diretta ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’ afferma su un possibile scambio di ruoli tra Gattuso e Fonseca: “Di certo l’allenatore del Napoli è nel mirino della Fiorentina, della Lazio e del Wolverhampton in Premier League. Mentre da Roma mi dicono che il tecnico portoghese è rimasto impressionato dagli azzurri all’Olimpico, ed anche dal lavoro di Gattuso. Questo non significa che Rino allenerà la Roma, ma Bruno Gentili di calcio ne sa molto e conosce l’ambiente romanista”. Infatti proprio Gentili a ‘Radio Kiss Kiss’ ha rivelato: “Mi arrivano rumors che Fonseca allenerà il Napoli nella prossima stagione e Gattuso la Roma. Sono molto attendibili, più del settanta per cento”. Dunque rivelazioni che sorprendono tutti, ma che potranno essere confermate solo a fine stagione.