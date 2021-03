La Roma in estate potrebbe tornare a mettere gli occhi su un giocatore che nella sessione invernale di calciomercato fu vicino: vuole dire addio all’attuale club e tornare in Serie A.

Dieci giornate alla fine del campionato, più le restanti partite in Europa League che dipenderanno da come andrà il cammino, poi si inizierà a costruire il futuro della Roma. La società, insieme a Tiago Pinto, inizia già a porre le basi per il prossimo calciomercato estivo. I reparti da rinforzare saranno sicuramente tanti, ma soprattutto l’attacco. Infatti i giallorossi a fine stagione potrebbero vedere la partenza di diversi attaccanti, come Edin Dzeko o Pedro.

Così si inizia a stilare una lista di calciatori che potrebbero fare al caso della Roma, e tra questi ci sarebbe anche un vecchio obiettivo cercato già a gennaio. La sua esperienza in Spagna non sarebbe molto positiva e vorrebbe tornare in Serie A. Ma occhio a Inter e Milan.

Leggi anche >>> Calciomercato Roma, rinforzo in difesa dalla Serie A | Incontro con l’agente

Leggi anche >>> Calciomercato Roma, spiraglio Aguero | Ha offerte dall’Italia

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per il ‘Papu’ Gomez: ci sono anche Inter e Milan

Ad infiammare il calciomercato estivo è stato senza dubbio il ‘Papu’ Gomez, che ha deciso di lasciare l’Atalanta dopo una pesante lite con il tecnico Gasperini. L’argentino ha lasciato la ‘Dea’ approdando in Spagna, al Siviglia, ma il suo arrivo sembrerebbe non aver rispettato le aspettative. Infatti il ‘Papu’ ha collezionato 13 partite, mettendo a segno solamente un gol.

Secondo quanto riportato da Fabio Santini a ‘7Gold’, l’ex capitano dell’Atalanta starebbe pensando di lasciare il club spagnolo già a giugno, e la moglie avrebbe fatto uscire allo scoperto una certa nostalgia dell’Italia e della Serie A. Così in estate potrebbe scattare l’asta tra Roma, Inter e Milan per cercare di riportare il fantasista in Italia dopo la breve esperienza nel calcio spagnolo.