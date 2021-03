Roma e Milan stanno lottando per un posto nella prossima Champions League. I rossoneri al momento sono avanti in campionato, ma sono stati eliminati dall’Europa League dove invece i giallorossi sono pronti ad affrontare l’Ajax nei quarti di finale. In vista del prossimo calciomercato estivo intanto ci sono almeno quattro calciatori nel mirino di tutti e due i club. E ci saranno degli scontri diretti per migliorare la rosa in vista della prossima stagione.

