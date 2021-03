La Roma inizia già a lavorare per la prossima sessione di calciomercato estiva: nel mirino viene inserito un difensore della Serie A che potrebbe arrivare a zero

La stagione si avvicina al termine, e in casa Roma sono ancora diverse le questioni da risolvere. I ragionamenti della società per la prossima stagione potranno arrivare ad alcune conferme e a diversi addii, portando ad una rivoluzione. Dunque importante sarà capire come colmare le lacune della rosa nella prossima sessione di calciomercato estiva.

Così Tiago Pinto insieme alla società giallorossa continuano ad osservare profili che potrebbero rinforzare la squadra. Uno dei reparti da rinforzare è senza dubbio la difesa, e il mirino romanista punta proprio in un club di Serie A, dove un centrale sembrerebbe essere in uscita a parametro zero. Per riuscire a prenderlo Tiago Pinto cerca di anticipare i tempi incontrando l’agente.

Calciomercato Roma, obiettivo Maksimovic: incontro con l’agente

Una lista importante di rinforzi quella di Tiago Pinto per cercare di rinforzare la Roma nella prossima sessione di calciomercato. Tra i vari ruoli da rinforzare c’è sicuramente la difesa, con molte certezze, ma anche con molti infortuni durante la stagione che hanno messo spesso in difficoltà il tecnico Paulo Fonseca.

Così per la prossima stagione, secondo quanto riportato da ‘Forzaroma.info’, la Roma avrebbe messo nel mirino Nikola Maksimovic, difensore centrale del Napoli, che però sembrerebbe in uscita dal club partenopeo. Sulle sue tracce ci sarebbe anche l’interesse dell’Inter, ma Tiago Pinto avrebbe iniziato a muovere i primi passi per cercare di anticipare i tempi, incontrando l’agente del calciatore. A giugno il serbo vedrà scadere il proprio contratto, e la richiesta di ingaggio si aggirerebbe intorno ai 3 milioni di euro. Dunque per la prossima stagione la Roma potrebbe rinforzare la propria difesa con un colpo a parametro zero proprio dal Napoli.