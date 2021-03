Calciomercato Roma, tentazione Liga | Dichiarazione d’amore

Difficilmente si parlerà di lui come uno dei possibili partenti del calciomercato della Roma. Anche se sono tanti gli occhi posati su di lui.

Gonzalo Villar nel giro di un anno è diventato un perno della squadra di Fonseca. Centrocampista che sa dettare i tempi e le trame del gioco, abile con i piedi e dotato di grande visione di gioco. Qualità che sta mettendo in mostra anche con la nazionale under 21 negli Europei di categoria che si stanno disputando in questi giorni. Il suo valore è cresciuto in maniera esponenziale ma in casa Roma nessuno vuole prendere in considerazione l’ipotesi di una sua partenza. La società crede in lui, per i tifosi è un idolo e anche il calciatore nella capitale si trova benissimo. E lo ha ribadito ancora una volta.

LEGGI ANCHE –>Roma, il debito è monstre: i dettagli di una crisi incredibile

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, sarà rivoluzione tra i pali: tutti i movimenti

Calciomercato Roma, Villar non sente le sirene dell’Atletico

Gonzalo Villar ha parlato ai microfoni di “Onda Cero”. E non ha nascono il suo grande amore per i giallorossi. “A Roma c’è un progetto ambizioso e si sono fidati di me, mentre in Spagna non mi era stato presentato alcun progetto simile. Per questo motivo ho scelto di andare a giocare in Italia. Non ho esordito nella Liga e in Italia è da poco che ho iniziato a farmi conoscere, capisco che in Spagna ci siano delle persone che non sanno nemmeno ci sono” ha detto Villar. Che ha rispedito al mittente l’interesse dell’Atletico Madrid. “Fa sempre piacere sapere dell’interesse di una grande squadra del genere, ma alla Roma sta andando tutto in maniera incredibile, sia a livello personale che calcistico”. Parole che senz’altro saranno state molto apprezzate dai tifosi giallorossi, che vedono Villar come una colonna della squadra del futuro.