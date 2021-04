Calciomercato Roma, colpo a zero | Aumenta la concorrenza

By

Il calciomercato della Roma nella prossima estate vedrà i giallorossi impegnati a rinforzare la rosa per una prossima stagione da protagonista.

I giallorossi senza dubbio proveranno a portare nella capitale dei calciatori che possano alzare il livello di una squadra giovane e che ha ancora ampi margini di miglioramento. Molto ambiti saranno nelle prossime settimane i calciatori che a giugno si libereranno a costo zero. La lista dei futuri svincolati è infatti ricca di opzioni che stanno stimolando le squadre, non solo in serie A, a cercare di cogliere l’affare. Uno dei nomi caldi è quello di Nikola Maksimovic, che si libererà dal Napoli.

Calciomercato Roma, anche l’Inter piomba su Maksimovic

Un calciatore che conosce molto bene la serie A Maksimovic e che per questo motivo piace a diversi club, Roma compresa. Difensore centrale o all’occorrenza anche esterno di destra, è un elemento maturo e nel pieno della sua carriera. I giallorossi, come detto, sono interessati a lui ma sono anche altri grandi club della massima serie. Si è parlato di Milan, Fiorentina e Lazio, ma adesso anche l’Inter di Conte lo avrebbe inserito nella lista dei possibili obiettivi. Come scrive Il Mattino Maksimovic nell’Inter potrebbe prendere il posto di Ranocchia.