Calciomercato Roma, nonostante sia stato impiegato con una certa regolarità, un addio appare quasi scontato a fine stagione

Nonostante tutto, ha giocato. Nonostante non fosse nei pensieri dell’allenatore, Fonseca, che ne aveva chiesto la conferma in estate, gli ha spesso dato fiducia. Bruno Peres dal canto suo ha dimostrato di essere ancora oggi, a 31 anni, un calciatore affidabile. E nel frattempo ha scalato le gerarchie, mettendosi davanti a Santon e Calafiori. Ma alla fine della stagione lascerà. E’ in scadenza e ad oggi non è stato avviato alcun colloquio per il rinnovo contrattuale, che potrebbe aver più senso in caso di difficile conferma del tecnico portoghese. Un’annata tutto sommato positiva che, complice anche la possibilità di prenderlo a zero, ha contribuito a creare un po’ di movimento attorno all’ex Torino

Calciomercato Roma, doppia opzione per Bruno Peres

Anche in Italia dove, secondo quanto appreso da ‘Asromalive.it‘, Benevento e Spezia hanno effettuato più di un sondaggio per il calciatore. Ad oggi, però, le chiamate più concrete sono arrivate dall’estero, dove Bruno Peres ha sempre avuto un discreto mercato. Tornando in Italia, l’ex Santos può diventare un obiettivo sensibile anche di altre squadre che prima di muoversi concretamente su nuovi innesti hanno tuttavia la necessità di conoscere in quale categoria giocheranno.