Non soltanto la Roma dovrà decidere il futuro allenatore che guiderà il club a partire dalla prossima stagione. La situazione legata a Paulo Fonseca è molto chiara, il portoghese piace sia in Italia che all’estero, come ha più volte affermato adesso è solamente concentrato sul concludere al meglio la stagione della Roma. Cosa ne sarà del futuro? Chi vivrà vedrà. Intanto arriva un’importante indiscrezione per un’altra panchina di Serie A, che era indirettamente correlata anche al club capitolino.

Calciomercato Roma, futuro De Zerbi

Prima che arrivasse Fonseca nella capitale, il suo antagonista era Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ma alla fine la scelta era ricaduta sul portoghese. Adesso il giovane tecnico italiano, secondo quanto riportato da Ilario Di Giovambattista di ‘Radio Radio’ è vicinissimo al Napoli. Per la panchina partenopea gli indiziati erano quasi tutti italiani, eccezion fatta per Fonseca. Tra gli altri papabili rimangono Ivan Juric, Vincenzo Italiano e il clamoroso ritorno di Maurizio Sarri, che piace anche alla Roma.