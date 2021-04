Calciomercato Roma, cambiamenti in vista sulle corsie esterne

Le settimane estive del calciomercato della Roma saranno sicuramente molto bollenti in casa giallorossa, con tanti acquisti e cessioni in vista.

Ci saranno sicuramente dei cambiamenti nell’organico giallorosso e prima di tutto si dovrà capire chi sarà l’allenatore dei giallorossi nella prossima stagione. Se rimarrà Fonseca oppure se al posto del portoghese arriverà un nuovo tecnico. Un reparto che vedrà cambiare delle pedine sarà l’attacco, vista la probabile partenza di Dzeko. Ma anche sulle corsie esterne ci saranno dei ritocchi da fare da parte del dg Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, cercasi esterni per rinforzare la rosa

Come sottolinea il portale Forza Roma, non si muoveranno sicuramente dalla capitale i due esterni titolari Karsdorp e Spinazzola. Ma bisognerà pure trovare delle alternative. Bruno Peres infatti è in scadenza di contratto e non rimarrà nella capitale, anche Santon dovrebbe partire. Il giovane Calafiori ha bisogno di giocare e per questo motivo potrebbe andare in prestito, sempre in serie A. Rimarrà Reynolds, talento americano che ha bisogno di entrare a pieno ritmo nel contesto della serie A. E’ logico che la Roma dunque dovrà cercare rinforzi sulle corsie esterne: Nuno Tavares del Benfica e Aarons del Norwich sono due nomi caldi.Si segue anche la pista Hysaj, che potrebbe arrivare a parametro zero. E non si esclude nemmeno un ritorno di fiamma per Emerson Palmieri, che è destinato a lasciare il Chelsea.