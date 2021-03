Finite le due settimane di sosta per le Nazionali, riprende il tour de force soprattutto per la Roma, che è l’unica squadra italiana ancora rimasta in corsa nelle varie competizioni europee, in questo caso l’Europa League. I giallorossi ripartiranno sabato prossimo, il 3 aprile, al Mapei Stadium contro il Sassuolo per provare a mantenere il passo delle squadre che la precedono, dopo i due ko contro Parma prima e Napoli poi, 4 gol subiti e nessuno fatto. Ma la trasferta emiliana non sarà semplice e questo il tecnico Paulo Fonseca lo sa bene, perché non solo la Roma sarà sempre più in emergenza in difesa, ma anche perché poi i giallorossi giovedì 8 aprile andranno in quel di Amsterdam, per affrontare nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League l’Ajax.

LEGGI ANCHE: Roma, altri guai per Fonseca: botta in allenamento, è in dubbio

ASRL | Calciomercato Roma, addio a giugno: doppia opzione in Serie A

Calciomercato Roma, futuro Fonseca

Dunque tante gare ravvicinate (qui il calendario) per il club capitolino, ma chi si gioca da qui a fine stagione un gran bel pezzo del suo futuro è proprio il tecnico portoghese. Fonseca sa di avere tanti estimatori, sia in Italia (De Laurentiis in primis, quindi il Napoli) che all’estero, dove non si esclude un suo ritorno in patria. Ma all’ex tecnico dello Shakhtar rimanere nella capitale non dispiace, e se dovesse arrivare la qualificazione alla prossima fase a gironi di Champions League, a quel punto sarà soltanto la Roma a poterlo mandare via. Ecco, come riportato da ‘ilromanista.eu’, nelle varie ipotesi tra Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, qualora si dovesse verificare l’ipotesi poc’anzi elencata, alla proprietà giallorossa, non dispiacerebbe comunque la permanenza di Fonseca, il quale ha sempre avuto la fiducia dei Friedkin.