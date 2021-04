Nuovo obiettivo a centrocampo per la Roma, che però per riuscire a chiudere l’acquisto dovrà fare i conti proprio con la Lazio

Momento di bilanci in casa Roma, dove si inizia a pensare anche alla prossima sessione estiva di calciomercato. Infatti manca sempre meno alla fine della stagione e Tiago Pinto insieme alla società giallorossa stanno già cercando diversi rinforzi da cercare di acquistare per la prossima annata. Ovviamente le lacune da colmare nella rosa romanista sono diverse, e tra queste ci sarà anche il centrocampo.

Sono diversi i calciatori che continuano ad essere osservati con interesse, ma per un obiettivo di questi sembrerebbe svilupparsi una corsa a due con una concorrente speciale, la Lazio. Si accende il derby per il calciatore che sta stupendo tutti in Serie A e non solo.

Calciomercato Roma, interessa Maggiore: derby con la Lazio

Continua a sorprendere il calcio italiano il centrocampista Giulio Maggiore. Infatti il calciatore di proprietà dello Spezia in questa stagione di Serie A sta facendo molto bene ed ha collezionato ben 25 presenze, comprese le due in Coppa Italia, mettendo a segno ben 4 gol e 2 assist.

Inoltre il classe 1998 anche con la Nazionale italiana Under 21 sta mostrando il suo talento, e ieri ha messo a segno uno dei quattro gol che hanno permesso agli azzurri di superare un girone che si era tremendamente complicato dopo i due pareggi iniziali. Le sue ottime prestazioni inevitabilmente portano diverse squadre a mettere gli occhi su di lui. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, il centrocampista è finito anche nel mirino della Roma, ma non solo. Infatti per lui a fine stagione potrebbe aprirsi un derby della capitale, visto l’interesse anche della Lazio. Attualmente Maggiore sarebbe valutato circa 10 milioni di euro, ma da qui a fine stagione il suo valore potrebbe aumentare.