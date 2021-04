La Roma a fine stagione vedrà rientrare dal prestito diversi calciatori: per uno di questi potrebbe aprirsi il ritorno in patria

Si avvicina la fine della stagione e la società della Roma inizia a tirare le somme. Difficile arrivare al quarto posto al momento, ma non impossibile, cosa che pregiudicherà sicuramente il futuro di Paulo Fonseca e non solo. Gli investi per l’Europa League saranno certamente diversi rispetto a quelli per la Champions League. Diverse ovviamente saranno anche le conferme, cosa che naturalmente non arriverà per tutti.

Soprattutto bisognerà capire il destino di tutti quei giocatori che sono stati ceduti in prestito e che a fine stagione torneranno nella capitale. Tra questi c’è anche Cengiz Under, che è stato girato in prestito fino a fine stagione al Leicester. Il club di Premier League ha deciso e il suo futuro potrebbe essere altrove. C’è un club interessato.

Calciomercato Roma, il Leicester non riscatterà Under: c’è l’interesse del Fenerbahce

Un esperienza non positiva quella di Cengiz Under al Leicester. Il calciatore nella scorsa sessione estiva di calciomercato è stato girato in prestito al club inglese, con un diritto di riscatto pari a 25 milioni di euro.

Nella sua prima stagione in Premier League il turco ha collezionato 9 presenze, di cui solo una da titolare, e 10 tra Europa League e FA Cup, 8 da titolare, mettendo a segno solamente due gol e tre assist. Il club inglese così avrebbe deciso di non procedere con il riscatto e rispedire il calciatore alla Roma. Però, secondo quanto riportato dal sito turco ‘Sporx’, l’esterno di proprietà della squadra capitolina sarebbe finito nel mirino del Fenerbahce, e dunque per lui potrebbero aprirsi le porte del ritorno in patria nella prossima finestra di calciomercato.