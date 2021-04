Roma, l’Ajax in ansia per il suo miglior difensore

Il calendario della Roma è molto fitto da qui alle prossime settimane, dove si giocherà anche un pezzo della stagione.

Dopo aver eliminato Braga e Shakhtar Donetsk, il prossimo avversario di Europa League per la Roma è l’Ajax di Erik ten Hag, con la gara di andata dei quarti di finale di Europa League in programma giovedì 8 aprile all’Amsterdam ArenA e una settimana più tardi allo Stadio Olimpico di Roma quella di ritorno. L’Ajax resta in ansia per le condizioni di Daley Blind.

Il difensore dei Lancieri si è infortunato ieri sera nel corso del match tra Olanda e Gibilterra, vinto agevolmente dalla nazionale orange, che ha guadagnato punti d’oro nelle qualificazioni mondiali. Dopo un contrasto in area di rigore il figlio d’arte ha accusato un problema alla gamba sinistra e ha lasciato il terreno di gioco in barella. Con ovvia preoccupazione per tutti. A caldo si era pensato per lui ad un infortunio al ginocchio, vista anche la dinamica dell’infortunio. Dopo il contrasto con il suo avversario infatti il piede sinistro di Blind è rimasto bloccato sul terreno e il giocatore è poi caduto di peso sull’articolazione, compiendo un movimento innaturale.

Roma, le parole dell’allenatore dell’Ajax sulle condizioni di Blind

Il ct orange Franck De Boer ha cercato però di ridimensionare la vicenda legata all’infortunio del calciatore: “Per fortuna nessun problema al ginocchio, ma credo che il problema sia alla caviglia, era molto dolorante“, ha dichiarato al termine del match, sottolineando che Blind non è stato trasportato in ospedale. “Non sappiamo ancora quanto sia grave, dobbiamo aspettare e vedere. Speriamo però che non sia nulla di grave”. Logicamente anche l’Ajax attende con ansia di conoscere le condizioni del suo miglior difensore proprio in vista del match di Europa League contro la Roma.