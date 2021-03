Arrivano aggiornamenti rassicuranti per la Roma, dove dal ritiro della Nazionale il centrocampista giallorosso Lorenzo Pellegrini aveva subito una botta durante l’allenamento di ieri guidato da Roberto Mancini, temendo il peggio. Il giocatore però questa mattina ha svolto regolarmente la rifinitura e non ci sono allarmismi in tal senso. Questa sera l’Italia è in scena a Vilnius, dove giocherà contro la Lituania nella terza giornata di qualificazione per i Mondiali di Qatar 2022.

Infortunio Pellegrini, le ultime

Dunque per il centrocampista giallorosso non ci sono molte preoccupazioni, ma non è comunque certa la sua titolarità nel centrocampo azzurro. Sarà poi il commissario tecnico a ridosso della partita a valutare tutte le condizioni del caso e decidere di schierare o meno il capitano della Roma. La squadra di Paulo Fonseca giocherà domenica a Sassuolo, poi andrà ad Amsterdam e poi in casa contro il Bologna, prima di affrontare nuovamente i lancieri giovedì 15 aprile.