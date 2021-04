Calciomercato, allenatore Roma | Pinto telefona all’estero

Il prossimo calciomercato della Roma inevitabilmente ruoterà alla scelta dell’allenatore chiamato a guidare la squadra giallorossa nel 2021-2022.

La conferma di Paulo Fonseca non è da escludere, potrebbe anche arrivare con un importante rush finale e con l’ottenimento del quarto posto che vorrebbe dire la conquista della Champions League. E il conseguente rinnovo automatico del contratto. Sono ormai mesi però che si accavallano dei rumors riguardo la panchina giallorossa, con Allegri e Sarri maggiori indiziati. Tuttavia ci sono anche altre ipotesi possibili e l’ultimo sussurro riguarda Sergio Conceicao, ex giocatore di Lazio e Inter che è uno degli allenatori europei in rampa di lancio.

Calciomercato Roma, contatto Tiago Pinto-Conceicao

Come riporta il sito sololalazio.it ci sarebbe stato un contatto telefonico tra il dg della Roma Tiago Pinto e l’attuale allenatore del Porto. Un contatto volto ovviamente a capire le intenzioni e la disponibilità dell’ex centrocampista a sedersi sulla panchina giallorossa. Il portale sottolinea come Conceicao non abbia detto “no”, tuttavia si trova ai quarti di finale di Champions League con la sua squadra e per questo motivo ha bisogno di tempo per capire il suo futuro. Che potrebbe anche essere ancora al Porto, considerato che l’allenatore sta discutendo del rinnovo del suo contratto con i Dragoes. Tutto in bilico, insomma, ma se ne potrebbe riparlare ancora.