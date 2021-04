Nelle scorse edizioni del calciomercato, prima che arrivasse Tiago Pinto a gestire il calciomercato della Roma è stato Morgan De Sanctis, il quale aveva preso l’eredità lasciata da Gianluca Petrachi, prima sospeso e poi licenziato per giusta causa quando la Roma era ancora sotto la proprietà di James Pallotta. Con l’arrivo del direttore generale portoghese, il suo ruolo principale è tornato ad essere quello del settore giovanile, anche se insieme all’ex dirigente del Benfica ha avuto un rapporto, e tutt’ora ce l’ha, molto stretto.

Calciomercato Roma, Ternana su De Sanctis

Lo scorso anno sembrava essere molto vicino alla direzione generale dell’Ascoli, ma alla fine non se ne fece più nulla. Oggi l’ex portiere giallorosso lavora a stretto contatto anche con Bruno Conti, entrambi si occupano del vivaio capitolino. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano ‘La Repubblica’, però ci sarebbe un altro interessamento, questa volta più vicino a Roma rispetto all’Ascoli, vale a dire la Ternana. La squadra del patron Stefano Bandecchi sta letteralmente dominando il Girone C della Serie C. La compagine umbra infatti è ad un passo dalla promozione in Serie B, avendo ben 15 punti di vantaggio sulla seconda a sette giornate dal termine. Intanto per Alberto De Rossi, all’ultimo anno di panchina in Primavera, potrebbe esserci un futuro dirigenziale come direttore tecnico delle formazioni giovanili.