Calciomercato Roma, occhi sul talento dell’Ajax | Derby con la Lazio

La Roma nell’urna di Nyon per i quarti di finale di Europa League ha pescato l’Ajax di Erik ten Hag. Un avversario difficile, ostico soprattutto per la condizione fisica dei lancieri, che non perdono da esattamente 4 mesi. L’ultima sconfitta degli olandesi, tra campionato e coppa, risale alla sfida della fase a gironi di Champions League contro l’Atalanta lo scorso 9 dicembre. La gara di andata tra i giallorossi e l’Ajax sarà tra una settimana, il prossimo 8 aprile alle ore 21 in scena all’Amsterdam ArenA, mentre sette giorni più tardi allo Stadio Olimpico il ritorno.

Calciomercato Roma, i giallorossi pescano dall’Ajax

Intanto potrebbe esserci un interessante avvicinamento tra i due club per un giocatore che ha messo nel mirino il general manager Tiago Pinto. Infatti, secondo quanto riportato dal ‘tuttomercatoweb.com’, la Roma segue con attenzione le prestazioni di Lisandro Martinez. Ma i giallorossi non sarebbero l’unico club sul difensore classe 1998, sul quale i fari sono accesi anche dal Barcellona, dalla Lazio e dal Paris Saint-Germain. I blaugrana sembrerebbero in pole positione, con l’Ajax che valuta il suo gioiello tra i 20 e i 25 milioni di euro. In stagione il difensore argentino, che all’occorrenza può ricoprire anche il ruolo di mediano, stile Marquinhos, ha realizzato 2 reti in 31 presenze.