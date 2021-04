Calciomercato Roma, la previsione: “Andrà in Premier League”

Tanti rumors si accavallano in questi giorni per quanto riguarda il calciomercato della Roma. In estate ci potrebbero essere tanti movimenti in casa giallorossa.

Sia per quanto riguarda i giocatori in entrata, ma anche per le possibili cessioni. Già in passato si è parlato della destinazione Premier League per Amadou Diawara. Asromalive aveva riportato in esclusiva l’interesse dell’Arsenal per l’ex centrocampista del Napoli, che però alla fine è rimasto in giallorosso. Sta vivendo una stagione complicata, con una prima parte da dimenticare mentre nelle ultime settimane è stato sempre più importanti per gli schemi di Fonseca.

Calciomercato Roma, Tazzioli parla del suo ex giocatore Diawara

A parlare di Diawara è stato ai microfoni di CMIT TV l’allenatore Fabrizio Tazzioli, che nel 2014 lanciò nel San Marino proprio il centrocampista. “Predilige il centrocampo a tre e svolgere il ruolo di playmake” – ha detto – “Ultimamente ha avuto qualche acciacco che l’ha un po’ frenato, però anche lui è giovanissimo e penso che ancora non abbia dato il meglio di quello che può dare alla Roma. Per impostazione, gioco e copertura è sicuramente un giocatore importante ma se vuole fare il salto di qualità deve iniziare a segnare” dice ancora Tazzioli. Che guarda anche al futuro del suo ex giocatore. E’ giovane e io lo terrei perché può ancora aumentare il suo valore, non penso questo sia il momento giusto per fargli cambiare aria. Quando lo lanciai gli pronosticai un futuro in Premier League e c’era già Sabatini che lo seguiva. Lo consigliai anche a Mancini” ha concluso.