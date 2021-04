Top player della Roma messo nel mirino di una big della Premier League: l’offerta in estate sarebbe di 30 milioni

La Roma è pronta alla rivoluzione in estate. Si avvicina infatti la fine della stagione e le certezze sono ancora poche sul futuro di molti giocatori e non solo. Infatti bisognerà valutare l’operato di Fonseca e capire se confermarlo o meno, con l’opzione addio sempre più probabile. Poi si analizzeranno i giocatori in rosa per capire come intervenire nella prossima sessione di calciomercato, e quali membri potranno lasciare la capitale.

Ovviamente il clima di rivoluzione che aleggia intorno alla Roma porta diversi top club a mettere nel mirino anche i migliori giocatori giallorossi, quelli da cui ripartire. Infatti a posare gli occhi su un top player romanista sembrerebbe essere il Manchester United.

Calciomercato Roma, Manchester United su Zaniolo: messi 30 milioni sul piatto

In casa Roma si attende con ansia il ritorno di Nicolò Zaniolo in campo. Il classe 1999 ha vissuto un ultimo anno e mezzo terrificante, con la doppia rottura del legamento crociato. La prima a gennaio 2020 contro la Juventus, e la seconda a settembre in Nazionale. Ora Nicolò scalpita per tornare in campo e i tifosi, pur sempre dalla televisione, non vedono l’ora di assistere nuovamente alle sue giocate.

Tra lui e la Roma è nato un rapporto speciale, come testimoniano i tanti messaggi d’amore che invia il calciatore attraverso i social. Ma i top club europei sono sempre alla finestra quando si tratta di un grande talento. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, a mettere gli occhi su Zaniolo sarebbe il Manchester United. Il club inglese infatti sarebbe pronto a presentare un’offerta di 30 milioni di euro alla Roma per il suo gioiellino. La risposta della Roma invece, potrebbe arrivare con un aumento d’ingaggio per Zaniolo, così da blindarlo definitivamente. Certamente la volontà del calciatore e della società sembra quella di proseguire insieme, ma nel calciomercato non c’è mai nulla di scontato.