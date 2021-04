Da una parte buone notizie che arrivano dal campo per l’Italia di Roberto Mancini, ancora a punteggio pieno nel Girone C per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Vittorie su Irlanda del Nord, in casa, Bulgaria e Lituania, in trasferta, che permettono agli azzurri di comandare il girone davanti alla Svizzera, anch’essa a punteggio pieno con due vittorie in due partite. Fuori da campo, invece, proprio ieri sera nel post gara è arrivata la notizie della positività di quattro membri dello staff azzurro, risultati positivi al Covid.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, potrebbe lasciare un altro dirigente

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, rivoluzione in panchina | Il nuovo tecnico fa i primi nomi

Covid in Nazionale, la situazione Roma

Per quanto riguarda la Roma, in questo caso Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini, Leonardo Spinazzola e Stephan El Shaarawy, sono tutti in isolamento fiduciario e sono stati sottoposti ad un nuovo tampone proprio questa mattina. Adesso tutte le squadre italiane, così come il club capitolino, dovranno attendere tutte le indicazioni provenienti dalle rispettive asl del territorio, su quel che sarà il protocollo da applicare. Tra questi non è da menzionare anche Bryan Cristante, rientrato subito dal ritiro con la Nazionale nella capitale per problemi di pubalgia. Intanto anche Edin Dzeko è andato in isolamento, causa la positività del ct della Bosnia. Per la Nazionale è arrivata anche la notizie che Leonardo Bonucci è positivo al Covid-19, sarà da monitorare con molta attenzione la giornata di domani e quella di sabato.