Terminata la sosta per le Nazionali, da oggi tutti i giocatori torneranno nei rispettivi club per effettuare già la prima seduta di allenamento a poco più di 48 ore dalla prossima sfida di campionato, visto che la Serie A si giocherà tutta sabato 3 aprile, alla vigilia di Pasqua. La Roma di Paulo Fonseca sarà impegnata al Mapei Stadium contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi (vicinissimo al Napoli, ndr), ma in piena emergenza nel reparto arretrato del campo. Non ci sono gli squalificati Ibanez e Villar, ai quali si aggiungono Smalling, Kumbulla, Zaniolo e Mkhitaryan. Qualche speranza in più per Jordan Veretout, ma l’impiego del francese dal primo minuto è pressoché impossibile.

Sassuolo-Roma, Ayhan positivo salta il match

Intanto in casa Sassuolo non arrivano buone notizie per l’allenatore italiano. Come ha comunicato la stessa società neroverde, il divensore Kaan Ayhan ha contratto il Coronavirus, essendo risultato positivo al tampone Covid-19. Il calciatore è risultato positivo al test nel ritiro della Turchia, nazionale che lo ha convocato per i recenti impegni internazionali. Quasi impossibile la sua presenza nel match di sabato prossimo, in programma alle ore 15:00 e valido per la 29esima giornata di Serie A.