Ultim’ora Covid: saltano Sassuolo-Roma

Sassuolo-Roma è la sfida in calendario sabato 3 aprile alle 15 nel primo match di serie A che si disputerà dopo la sosta per gli impegni delle nazionali.

Nelle ultime ore è aumentatata la preoccupazione in molti club della massima serie per la positività di Leonardo Bonucci. Il difensore della Juventus è infatti risultato positivo al tampone Covid e adesso si teme che possa scoppiare un focolaio nell’ambito della nazionale, considerato anche i quattri elementi dello staff azzurro risultati positivi. Nell’elenco dei convocati di Mancini che hanno partecipato al ritiro dell’Italia c’erano dei giocatori sia della Roma che del Sassuolo.

Sassuolo-Roma, fuori per precauzione quattro giocatori neroverdi

E proprio la società neroverde ha preso una importante decisione, annunciandola sul proprio sito ufficiale. “A seguito della conclamata positività al Covid-19 da parte di alcuni componenti del “Gruppo Squadra” dell’Italia, il Sassuolo Calcio comunica che i propri atleti partecipanti alle gare con la Nazionale, pur in presenza di test Covid-19 negativo, in via prudenziale, non parteciperanno alla partita Sassuolo-Roma in programma sabato prossimo 3 Aprile” si legge nella nota. Quindi non saranno della sfida il difensore Ferrari, il centrocampista Locatelli e gli attaccanti Berardi e Caputo. Questi ultimi due comunque non avrebbero comunque giocato poichè infortunati.