La Roma inizia a lavorare per formare la rosa della prossima stagione: intermediari a Trigoria per il talento olandese

Una Roma da ricostruire a fine stagione. Questo sarà certamente il lavoro da fare per Tiago Pinto e la dirigenza giallorossa. Infatti saranno molti i giocatori a partire a fine stagione, quindi bisognerà trovare nuovi rinforzi per quello che sarà il nuovo allenatore della Roma. Sì, perché anche per quanto riguarda la panchina romanista i dubbi sono ancora tanti, dalla permanenza di Fonseca al sostituto Sarri, Allegri o altri nomi esteri.

Nel frattempo l’unica certezza è che l’obiettivo della società sul mercato rimane quello di puntare su profili giovani, come dimostrato dall’arrivo di Bryan Reynolds a gennaio. Così il mirino giallorosso si sposta in Olanda, dove un classe 1998 ha attirato l’attenzione. Gli intermediari arrivano a Trigoria per parlarne.

Calciomercato Roma, obiettivo Koopmeiners: intermediari a colloquio con Tiago Pinto

Il calciomercato è ancora lontano ma la Roma inizia sin da subito a stilare la lista dei possibili acquisti da mettere nel mirino. Tra questi c’è anche un profilo molto giovane, ma che è già capitano della propria squadra. Stiamo parlando di Teun Koopmeiners, centrocampista classe 1998 dell’Az Alkmaar, che come dicevamo è anche capitano.

In questa stagione ha collezionato 36 presenze tra campionato e coppe, mettendo a segno 17 gol e 5 assist. A centrocampo può ricoprire tutti i ruoli, arrivando anche a fare il centrale di difesa, ed è dotato anche di un buon piede che lo rende oltretutto rigorista. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, gli intermediari dell’olandese, stessi di Olivier Giroud, si sono presentati due giorni fa a Trigoria per parlare con Tiago Pinto proprio del futuro del loro assistito. Al momento l’Az Alkmaar lo valuta intorno ai 20-25 milioni di euro, ma potrebbe essere un acquisto molto importante soprattutto in chiave futura vista la giovane età. Sulle sue tracce però continua ad esserci la concorrenza pericolosa dell’Inter. Le qualità che interessano alla Roma ci sono tutte, ora vedremo se a giugno si affonderà per assicurarselo.