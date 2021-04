Il calciomercato della Roma in estate vedrà senz’altro diversi movimenti in casa giallorossa, sia in entrata che in uscita. Tenendosi stretti i gioielli, ovviamente.

Difficile pensare che nella prossima sessione estiva possano esserci tanti colpi milionari da parte della Roma, così come di altre grandi squadre italiane. Bisogna pur sempre fare i conti con il bilancio e con una situazione economica che non è certo facile per tutto il mondo del calcio. Si guarderà dunque anche ai futuri parametri zero, ovvero a quei calciatori che saranno liberi da vincoli dopo il 30 giugno. Ma anche a giovani talenti che possono essere scovati all’estero per poi crescere all’interno della squadra giallorossa. Una mossa che la Roma ha già fatto a gennaio con Reynolds, l’esterno americano che si sta adattando al calcio italiano in questi mesi.

Calciomercato Roma, su Bayo c’è anche l’interesse dell’Atalanta

E a conferma di come si guardi a colpi in prospettiva arriva anche un rumor dalla Francia. Secondo infatti quanto riporta Transefrmarkt, la Roma avrebbe messo gli occhi su Yadali Bayo, giovanissimo centrocampista del Le Havre. Un mediano che gioca davanti alla difesa e che si sta mettendo in mostra con la formazione under 19 della società transalpina. Il Le Havre punta a blindare il suo gioiello, che è anche stato chiamato nella nazionale francese under 16, ma adesso dovrà stare attento agli assalti non solo dei giallorossi ma anche di un altro club italiano. Sulle tracce di questo giovane calciatore pare esserci anche l’Atalanta.