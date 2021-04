Calciomercato Roma, erede Dzeko | Sarri chiave per convincerlo

Una delle priorità del prossimo calciomercato della Roma sarà senz’altro l’arrivo di un nuovo rinforzo per quanto riguarda il pacchetto offensivo.

L’attacco al momento vede due centravanti in rosa, ovvero Edin Dzeko e Borja Mayoral. Per il primo alla fine di questa stagione potrebbe arrivare la fine del suo lungo percorso in giallorosso. Dzeko ha scritto pagine importanti della storia recente della Roma e con tutte le sue reti è uno dei migliori marcatori di sempre della formazione capitolina. Potrebbe però cambiare aria alla fine del campionato e gli estimatori non gli mancano di certo. Borja Mayoral è in prestito con diritto di riscatto dal Real Madrid e andranno capite le intenzioni dei giallorossi. Il riscatto per quest’estate è fissato a 15 milioni di euro, una somma decisamente accattivante per un bomber giovane ma che ha già dimostrato di essere lucido in zona gol, lo testimoniano le 13 reti finora segnate.

Calciomercato Roma, Sarri la chiave per arrivare a Milik?

Si cercherà dunque probabilmente un nuovo centravanti che possa fare la differenza e di nomi ne stanno circolando parecchi in queste settimane. Da Kalajdzic a Giroud, tutti attaccanti molto interessanti. Come riporta L’Equipe, però, c’è anche un altro bomber che fa gola a diverse squadre e che potrebbe rientrare nei radar della Roma. Stiamo parlando di Milik, attualmente al Marsiglia. La testata francese sottolinea come una clausola nel contratto di Milik permetterebbe al giocatore di firmare per un club italiano per 12 milioni di euro. Una somma decisamente bassa considerando il valore del bomber polacco. Con la Juventus che però pare essere in pole position per accaparrarselo. Tuttavia non bisogna dimenticare che uno degli allenatori in lizza per la panchina della Roma, semmai la società decidesse di cambiare, è Maurizio Sarri. Ex tecnico proprio di Milik al Napoli. E chissà che non possa essere una chiave per convincerlo.