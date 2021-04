Calciomercato Roma, asta per l’attaccante: nuovo inserimento

Calciomercato Roma, per l’attaccante, obiettivo giallorosso, si potrebbe scatenare un’asta: c’è un nuovo inserimento francese

Il centravanti che la Roma avrebbe messo come obiettivo per la prossima stagione, tenendo presente la quasi sicura partenza di Edin Dzeko, potrebbe scatenare una vera e propria asta. Seconda quanto riporta il Daily Mail infatti, per l’attaccante che nel 2022 va in scadenza di contratto, ci sarebbe un inserimento francese.

Senza dimenticare che anche l’Arsenal, attuale proprietaria del cartellino, potrebbe decidere di proporre a Lacazette un prolungamento di contratto. Ma il rapporto con Arteta non è dei migliori, di conseguenza, la società londinese, avrebbe deciso di ascoltare le proposte che potrebbero arrivare. E, proprio su Lacazette, ci sarebbe un inserimento dell’ultim’ora, che va ad aggiungersi a tutti quelli già noti. Ci sarebbe anche una squadra spagnola pronta a fare delle follie per accaparrarselo.

Calciomercato Roma, c’è il Monaco su Lacazette

Oltre il Siviglia, che da diverso tempo sta sondando il terreno, anche il Monaco avrebbe iniziato a chiedere delle informazioni per l’attaccante dei Gunners. Che però non sembrerebbe attratto dalla possibilità di tornare in Patria già dalla prossima stagione. Anche se, un’importante offerta economica, potrebbe sicuramente cambiare le carte in tavola. Alla fine, nel Principato, non si sta nemmeno male.

Attorno a Lacazette quindi ci potrebbe essere una vera e propria asta alla quale, la Roma, non è intenzionata a partecipare. Tiago Pinto presenterà con ogni probabilità la sua offerta ma senza un giochino al rialzo che potrebbe far schizzare il prezzo alle stelle. Ma sicuramente, questa nuova idea di mercato del Monaco, non aiuta i giallorossi in questo momento.