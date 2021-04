Calciomercato Roma, futuro Belotti: la mossa del Torino

Potrebbe essere uno degli obiettivi del calciomercato della Roma nel corso della prossima estate e del resto è uno dei migliori bomber in circolazione.

Stiamo parlando di Andrea Belotti, che da anni segna con regolarità in serie A con la maglia del Torino ed è anche uno dei perni della nazionale azzurra di Mancini. Sarà un sicuro protagonista dei prossimi Europei. E potrebbe anche diventare uno dei calciatori più ambiti in chiave mercato. Il suo contratto con il Torino scadrà a giugno 2022 e questo lo rende appetibile nel caso in cui Belotti decidesse di non rinnovare. Con la Roma che ovviamente tiene d’occhio la situazione, visto che probabilmente dovrà cercare una prima punta di spessore in estate.

Calciomercato Roma, il Torino pronto ad aumentare l’ingaggio di Belotti

Come ha scritto il Corriere Granata, il Torino però adesso vorrebbe accelerare per il rinnovo del giocatore, prolungando il contratto fino al 2024 con opzione fino al 2025. E sarebbe pronto ad alzare l’ingaggio fino ai 3 milioni di euro, raggiungibili con vari bonus personali e di squadra. E’ vero che il rapporto del calciatore con il club è solido, ma è anche vero che sulle sue tracce ci sarebbero tante formazioni. Sia in serie A, ovvero Milan, Napoli, Fiorentina, Inter e appunto la Roma. Sia all’estero, almeno altri cinque club tra Liga, Premier e Bundesliga.