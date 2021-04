Sassuolo-Roma, i convocati di Fonseca: assenze pesanti in difesa

Sassuolo-Roma, Fonseca ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di domani. Assenze pesanti in difesa

Sono 21 i convocati di Paulo Fonseca per la gara di domani pomeriggio in Emilia contro il Sassuolo di De Zerbi. E sono tante le assenze, soprattutto in difesa, per il tecnico portoghese. Non ci saranno Smalling e Kumbulla infortunato, e nemmeno Ibanez, che è squalificato. C’è Cristante invece, che si gioca il posto da titolare con Fazio nel pacchetto arretrato.

Anche Villar non c’è: il centrocampista spagnolo dovrà scontare un turno di squalifica. Mentre rientra nella lista anche Veretout. Out anche Mkhitaryan: il fantasista armeno dovrebbe rientrare in gruppo, come detto da Fonseca, la prossima settimana. Anche se la situazione non è delle più chiare e ci potrebbe volere un po’ più di tempo per rivederlo in campo.

Sassuolo-Roma, ecco la lista di Fonseca

Ecco la lista completa dei convocati diramata pochi minuti fa da Fonseca.

PORTIERI: Pau Lopez, Mirante, Fuzato.

DIFENSORI: Karsdorp, Santon, Reynolds, Fazio, Mancini, Peres, Spinazzola, Calafiori.

CENTROCAMPISTI: Cristante, Pellegrini, Veretout, Pastore, Diawara.

ATTACCANTI: Dzeko, Mayoral, Perez, El Shaarawy.