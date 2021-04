Ajax-Roma in tv, diretta solo su Sky o su TV8? Presa la decisione

Ajax-Roma non è ancora nei pensieri della squadra di Paulo Fonseca, che oggi scenderà in campo in serie A per affrontare il Sassuolo.

Ma non c’è dubbio che non appena sarà finito il match del Mapei Stadium l’attenzione dei calciatori si sposterà inevitabilmente alla partita in programma giovedì prossimo in Olanda. Sarà il primo round dei quarti di Europa League e la Roma non fa mistero di voler arrivare fino in fondo a questo torneo. E’ rimasta l’unica squadra italiana ancora in corsa nelle competizioni europee e per questo motivo. Dunque saranno milioni gli appassionati di calcio che vorranno vedere questa sfida in televisione, anche i tifosi di altre squadre rimaste senza il loro appuntamento infrasettimanale. E oltre alla diretta di Sky ci sarà un altro modo per seguire la partita.

Ajax-Roma sarà trasmessa in chiaro su TV8

Come si evince infatti dalla guida di TV8, il canale trasmetterà in chiaro la partita Ajax-Roma giovedì 8 aprile. Collegamento previsto per le 20.30 con il prepartita di rito, quindi alle ore 21 la diretta del match da Amsterdam. Non ci sono dubbi sul fatto che il numero di romanisti davanti al teleschermo in questo modo è destinato sensibilmente ad aumentare. Tutti pronti a sostenere la propria squadra dal proprio divano di casa, con la speranza di riuscire a portare a casa un risultato positivo, magari un piccolo vantaggio in vista del match di ritorno dell’Olimpico.