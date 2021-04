Sarà un calciomercato fatto di dettagli quello della prossima stagione, ma tutto dipenderà da chi sarà il futuro nuovo allenatore della Roma e quale posizione, e quindi competizione, europea sarà nella prossima stagione il club capitolino. Sono pochi gli incedibili, e tra questi potrebbe non esserci già uno arrivato proprio la scorsa sessione invernale. Nel reparto avanzato del campo, il bivio principale sarà rappresentato dall’attaccante centrale, ovvero la permanenza o meno di Edin Dzeko. Il bosniaco ha ancora un altro anno di contratto ma tutto dipenderà dalla scelta che la Roma, e di conseguenza lui, farà.

Calciomercato Roma, trattativa col Fenerbahce

A proposito di reparto offensivo, un asse caldissimo potrebbe diventarlo presto Roma-Fenerbahce. In passato lo è stato per il passaggio in Turchia di Diego Perotti, ma potrebbe diventare nuovamente rovente per un altro calciatore, dello stesso ruolo dell’argentino, falcidiato dagli infortuni in questi ultimi anni. Secondo quanto riportato dal sito ‘takvim.com.tr’, il futuro di Stephan El Shaarawy è già in bilico e potrebbe non rientare nei piani tecnici della Roma. Il club turco avrebbe individuato nel faraone il sostituto di Perotti, e per la società giallorossa la sua cessione potrebbe essere tutta una plusvalenza essendo arrivato gratuitamente dallo Shanghai Shenhua, dopo che la roma nel 2019 lo aveva venduto per 16 milioni di euro. Molto presto il Fenerbahce potrebbe iniziare proprio le trattative con il calciatore.