Il reperimento di un centrocampista è un obiettivo del calciomercato Roma, con diversi profili monitorati dalla dirigenza

Il presente della Roma (campionato ed Europa League) sarà fondamentale anche per costruire il futuro giallorosso. In base ai risultati in questa stagione, infatti, verrà determinato il budget di calciomercato, necessario per rinforzare la rosa. Oltre a portiere, esterno e attaccante centrale, la dirigenza capitolina non perde di vista anche il mercato dei centrocampisti. Tra Italia e estero, sono molti i profili monitorati da Tiago Pinto e i suoi uomini.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, obiettivo attaccante: Pinto cala il pokerissimo

Uno dei calciatori che piacciono maggiormente è sicuramente Teun Koopmeiners. Le informazioni in possesso di Asromalive.it confermano che il giocatore viene seguito con estrema attenzione dalla Capitale, ma non solo. Anche Inter, Napoli e Siviglia, tra le altre, hanno messo nel mirino il centrocampista 23enne. Sotto contratto fino al 30 giugno del 2023, il mancino viene valutato almeno 18-20 milioni di euro dall’AZ, trascinato con 17 gol e 7 assist stagionali. Anche di recente, l’entourage del ragazzo ha incassato il gradimento giallorosso, ma ad oggi non è stata intavolata ancora nessuna trattativa ufficiale.