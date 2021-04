Calciomercato Roma, assalto dalla Premier per il talento giallorosso. Chelsea e Manchester United sarebbero pronte all’offerta.

Occhio, Roma. Ci sarebbero due squadre inglesi pronte a fare carte false per portarti via il miglior talento della rosa. Secondo il sito specializzato di calciomercato in Inghilterra, Hardtackle.com, sia il Chelsea che il Manchester United avrebbero puntato Nicolò Zaniolo, ormai pronto a tornare in campo dopo l’infortunio di settembre, il secondo grave della sua carriera.

Il fantasista giallorosso subito dopo Pasqua tornerà in campo con la Primavera. Senza forzare più di tanto. Solamente per riassaporare il campo e cominciare ad andare a contrasto. Ormai è pronto. Ma, su di lui, nonostante lo stop forzato, sono rimasti gli occhi delle big d’Europa. Soprattutto in Premier League.

Calciomercato Roma, Zaniolo nel mirino inglese

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, e Solskjaer, tecnico del Manchester United, avrebbero chiesto alle rispettive società di iniziare a capire i margini di una possibile trattativa. In Inghilterra si parla già di cifre. Da almeno 50 milioni per il cartellino, a 5 netti al calciatore per ogni anno di contratto. La Roma non ha nessuna intenzione di cedere Zaniolo. Lo ha aspettato, coccolato nel frattempo, ed è pronta a riabbracciarlo nella parte finale di stagione. Può tornare decisivo l’attaccante, che con Fonseca, come ribadito anche oltreManica, ha imparato a giocare in quasi tutti i ruoli dell’attacco.

Può essere un esterno, ma può giostrare anche subito dietro una prima punta e, all’occorrenza, può essere impiegato come un vero e proprio terminale offensivo in grado di girarsi e sparare con il mancino verso la porta avversaria. Un giocatore totale. Ma un patrimonio per la società giallorossa. Che se davvero ha intenzione di puntare in alto, non può certamente privarsi di un calciatore come lui. Tutte le richieste dovranno essere rispedite al mittente.