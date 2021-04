Roma, ammonito contro il Sassuolo: salta il Bologna

La Roma non è andata oltre il pareggio nel match di questo pomeriggio sul campo del Sassuolo. Il risultato di 2-2 è difficile da mandare giù.

Il rischio per i giallorossi è quello non solo di non agguantare la zona Champions League, ma anche quello di finire al settimo posto in classifica. Cosa non ha funzionato contro il Sassuolo? La squadra ha senz’altro difeso in modo non ottimale, subendo le iniziative di un Sassuolo che ha meritato il pareggio. Per due volte i giallorossi non sono riusciti a gestire il vantaggio e questo non è un buon segnale in vista del match di Europa League contro l’Ajax. A parziale scusante le tante assenze, soprattutto in difesa, che hanno complicato i piani di Fonseca.

Roma, Cristante sarà squalificato

Uno dei peggiori in campo nella Roma è stato Cristante. Sceso in campo nonostante si sia allenato poco con il gruppo e reduce da un problema fisico che gli ha fatto saltare gli impegni della nazionale azzurra. Non è un difensore centrale di ruolo e sta dando il massimo pur in una posizione che non è la sua. Probabilmente scenderà in campo anche giovedì in Europa League mentre non ci sarà sicuramente nella prossima partita di campionato. Che i giallorossi giocheranno in casa contro il Bologna. Cristante era infatti diffidato ed è stato ammonito nei minuti finali del match contro il Sassuolo. Sarà dunque fermato per un turno dal giudice sportivo.